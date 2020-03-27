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Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı

Koronavirüs salgını sebebiyle risk taşıyan vatandaşlar, çeşitli hastanelerde gözetim altına alınıyor. Tokat'ta yaşayan bir şahıs, koronavirüs şüphesi ile karantina altına alındığı hastaneden ayrılınca polis ekipleri kendisini evinde buldu.

27.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:08

Tokat Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle gözetim altında tutulan A.Ü (74) hastaneden izinsiz bir şekilde ayrıldı. Özel kıyafetler giyinen polis ekipleri, yaşlı adamın evine giderek ambulansla hastaneye geri getirdi.

YAŞLI ADAMIN TEST SONUCU BEKLENİYOR

Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde tedavi gören A.Ü (74), sabah saatlerinde hastaneden izinsiz ayrıldı. Hastanın yakınlarına ulaşan hastane yönetimi, yaşlı adamın sabah saatlerinde evine geldiğini öğrendi. Sağlık ekipleri, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde yaşlı adamı evinden almak için harekete geçti. Polisler koronavirüse karşı tulum giyerek, maske ve eldiven taktı. Şehir merkezindeki bir apartman dairesinin 3. katında eşi ile birlikte yaşayan şahıs, ekiplerin kontrolünde evinden alındı. 112 Acil Yardım ekipleri tarafından ambulansa alınan yaşlı adam, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'ne kaldırıldı. Kalp hastası yaşlı adamın koronavirüs testinin sonuçlarının beklenildiği öğrenildi.

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Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Polis, Tokat, Güncel

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Tokat'ta hastaneden izinsiz ayrılan korona şüphelisi evinden alındı

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