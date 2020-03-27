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Hastaneden izinsiz ayrılan korona virüsü şüphelisi evinde bulundu

Hastaneden izinsiz ayrılan korona virüsü şüphelisi evinde bulundu Tokat'ta korona virüsü şüphesi ile gözlem altında tutulduğu hastaneden izinsiz ayrılan yaşlı adam polis ekipleri tarafından evinde bulundu.

27.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:26
Hastaneden izinsiz ayrılan korona virüsü şüphelisi evinde bulundu
TOKAT - Tokat 'ta korona virüsü şüphesi ile gözlem altında tutulduğu hastaneden izinsiz ayrılan yaşlı adam polis ekipleri tarafından evinde bulundu.
Edinilen bilgiye göre; Tokat Devlet Hastanesi enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedavi gören A.Ü sabah saatlerinden hastaneden izinsiz ayrıldı. Hastanın yakınlarına ulaşan hastane yönetimi, yaşlı adamın sabah saatlerinde evine geldiğini öğrendi. Sağlık ekipleri, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde yaşlı adamın evinden almak için harekete geçti. Polisler korona virüsüne karşı tulum giyerek maske ve eldiven taktı. Şehir merkezindeki bir apartman dairesinin 3. katında eşi ile birlikte yaşayan şahıs ekiplerin kontrolünde evinden alındı. 112 Acil Yardım ekipleri tarafından ambulansa alınan yaşlı adam Tokat Devlet Hastanesi enfeksiyon hastalıkları servisine kaldırıldı. Kalp hastası yaşlı adamın korona virüsü testinin sonuçlarını beklenildiği öğrenildi. Hastaneden izinsiz ayrılan korona virüsü şüphelisi evinde bulundu

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Sabah, Polis, Tokat, 3. Sayfa

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Hastaneden izinsiz ayrılan korona virüsü şüphelisi evinde bulundu

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