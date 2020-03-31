Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Tokat Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesi ile tedavi gören 74 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden hastanın, yakın zamanda karantinadan kaçarak evine gittiği, burada ekipler tarafından yakalanarak yeniden hastaneye getirildiği öğrenildi.

31.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:22

Tokat 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ile gözlem altında tutulduğu hastaneden kaçan kişi, hayatını kaybetti.

Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde koronavirüs şüphesi ile tedavi gören A.Ü. (74), hayatını kaybetti. Bir süredir aynı hastanede tedavi gören A.Ü'nün koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

CENAZEYİ YAKINLARI ALDI

Cenazesi bugün 4 yakını tarafından hastaneden alındı. Cenazeyi alan yakınlarının sadece maske taktığı görülürken, bunun dışında farklı bir önlem alınmamış olması dikkat çekti. Eşi H.Ü'nün (70) gözetim altında tutulduğu testlerinin ise negatif çıktığı öğrenildi.

Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE HASTANEDEN KAÇMIŞTI

Hayatını kaybeden A.Ü, geçtiğimiz günlerde izinsiz olarak hastaneden ayrılmış, ekipler tarafından evinde bulunarak tekrar hastaneye geri götürülerek gözetim altına alınmıştı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Tokat, Güncel

Haberin Videosu :

Tokat'ta hastaneden izinsiz çıkmıştı, korona virüsten hayatını kaybetti

İlgili Haberler

Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
30 Mart itibariyle Türkiye’de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!30 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!
Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?
Hangi şehirlerde koronavirüs karantinası uygulanıyor? Kaç şehirde karantina var. Hangi şehirler karantinada? Karantinadaki il, ilçe ve köyler!Hangi şehirlerde koronavirüs karantinası uygulanıyor? Kaç şehirde karantina var. Hangi şehirler karantinada? Karantinadaki il, ilçe ve köyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir Haberler
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
İhtiyaç sahiplerine, 1000 TL’lik yardımın verileceği tarihi belli oldu Haberler
İhtiyaç sahiplerine, 1000 TL'lik yardımın verileceği tarihi belli oldu
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır Haberler
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır
MHP’li Enginyurt’tan ’Genel başkan’ gafı! Takipçileri uyarınca sildi Haberler
MHP'li Enginyurt'tan 'Genel başkan' gafı! Takipçileri uyarınca sildi
Hindistan’da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi Haberler
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Halk sağlığı uzmanı ünlü profesör virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Haberler
Halk sağlığı uzmanı ünlü profesör virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Denetime takılan yaşlı vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum Haberler
Denetime takılan yaşlı vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum
İran’da yeni doğan bebeğin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haberler
İran'da yeni doğan bebeğin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:35: 14 günlük karantinanın ardından tahliyeler başladı - Haber 14:35: Kemalpaşa'da sokak ve caddeler dezenfekte ediliyor - Haber 14:35: Konak'ta esnaftan 3 ay işgaliye alınmayacak - Haber 14:34: Kayseri'de umreden dönenler tahliye edildi - Haber 14:34: DÜ'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Haber 14:22: Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı - Haber 14:01: Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak - Haber 13:01: Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum - Haber 13:00: Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber