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Hastaneden izinsiz çıkmıştı, korona virüsten hayatını kaybetti

Hastaneden izinsiz çıkmıştı, korona virüsten hayatını kaybetti Tokat'ta korona virüsü şüphesi ile gözlem altında tutulduğu hastaneden kaçan kişi hayatını kaybetti.

31.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:08
Hastaneden izinsiz çıkmıştı, korona virüsten hayatını kaybetti
TOKAT - Tokat 'ta korona virüsü şüphesi ile gözlem altında tutulduğu hastaneden kaçan kişi hayatını kaybetti.
Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde korona virüs şüphesi ile tedavi gören A.Ü.hayatını kaybetti. Bir süredir aynı hastanede tedavi gören A.Ü.'nün korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Cenazesi bugün 4 yakını tarafından hastaneden alındı. Cenazeyi alan yakınlarının sadece maske taktığı görülürken, bunun dışında farklı bir önlem alınmamış olması dikkat çekti. Eşi H.Ü.'nüngözetim altında tutulduğu testlerinin ise negatif çıktığı öğrenildi.
Hayatını kaybeden A.Ü., geçtiğimiz günlerde izinsiz olarak hastaneden ayrılmış, ekipler tarafından evinde bulunarak tekrar hastaneye geri götürülerek gözetim altına alınmıştı.
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Hastaneden izinsiz çıkmıştı, korona virüsten hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Tokat, 3. Sayfa

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Hastaneden izinsiz çıkmıştı, korona virüsten hayatını kaybetti
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