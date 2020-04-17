Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Hastaneden kaçan korona şüphelisi gençten sevindiren haber

Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda yerde hareketsiz yatan, jandarma ve 112 ekiplerini harekete geçirdikten sonra Manavgat Devlet Hastanesinden kaçan gencin korona virüs testi negatif çıktı.

17.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:08
Hastaneden kaçan korona şüphelisi gençten sevindiren haber
Manavgat- Alanya D-400 Karayolunda yerde hareketsiz yatan, jandarma ve 112 ekiplerini harekete geçirdikten sonra Manavgat Devlet Hastanesinden kaçan gencin korona virüs testi negatif çıktı. Dün gece Manavgat'ta misafir olarak kaldığı evden polisler ve 112 sağlık ekibi tarafından alınarak hastaneye götürülen Abdurrahman İlker Tandoğan'ın mesleğinin makine mühendisliği olduğu, psikolojik problemleri bulunduğu için mesleğini yapmadığı belirlendi.

Çarşamba günü vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendiren jandarma ve 112 ekipleri Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Konya kavşağında yolun kenarında hareketsiz vaziyette yatan şahsı, Korona virüs olma ihtimaline karşı gerekli önlemleri alarak ambulansa alıp Manavgat Devlet Hastanesine getirdi. Ayakta durmakta güçlük çektiği, kendisine uzatılan maske ve eldivenleri takacak gücü olmadığı için sağlık görevlilerinin yardımıyla taktığı gözlenen şahıs, Manavgat Devlet Hastanesi'nde tomografiye gönderildiği sırada kaçınca korona virüs şüphesi uyandırdı.

Arkadaşının evinde çıktı

Bir ihbarı değerlendiren Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Abdurrahman İlker Tandoğan'ı dün akşam Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde yanında kaldığı arkadaşının evinde buldu. Bir gün öncesine göre, tamamen değişik bir kişiliğe bürünen Tandoğan, yaşadığı olayların büyük bölümünü hatırlamadığını, hastanede kendisine geldiğinde tomografi çektirmesinin istendiğini, bir gün önce başka bir hastanede tomografi çektirdiği ve 2 gün arka arkaya çektirmesinin sakıncalı olması nedeniyle hastaneden kaçtığını dile getirdi. Tandoğan, böyle bir olayla gündeme gelmiş olmasının kendisini üzdüğünü ancak bunun iradesi dışında geliştiğini sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manavgat, Jandarma, Alanya, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar (1)
SEMA TANDOĞAN:Psikolojik problemleri ve mesleğini yapamadığını demişsiniz böyle bir durum yok psikolojisi bu olaylardan dolayı bozuldu bu haberi düzeltin siciline yanlış şeyler yansıtmayın
Cevap Yaz 0 1

3. Sayfa Manşet

Haberler

Erdoğan’dan ’Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?’ sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Haberler
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu? Haberler
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu?
Erdoğan’dan gözdağı: Ayda 5 bin adet solunum cihazı üretilmezse hesabını sorarız Haberler
Erdoğan'dan gözdağı: Ayda 5 bin adet solunum cihazı üretilmezse hesabını sorarız
Erdoğan, ’Başbakanken hayalimdi’ dediği bir projeyi daha hayata geçirdi Haberler
Erdoğan, "Başbakanken hayalimdi" dediği bir projeyi daha hayata geçirdi
Koronavirüsün erken bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün erken bir belirtisi daha ortaya çıktı
Türkiye’de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu Haberler
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Herkes Avrupa’dan beklerken, güzel haber Afrika’dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haberler
Herkes Avrupa'dan beklerken, güzel haber Afrika'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle klip çekti Haberler
Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle klip çekti
Haberler ›› 3. Sayfa ››Hastaneden kaçan korona şüphelisi gençten sevindiren haber - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:00: Samsung'dan çevre dostu telefon aksesuar anlaşması - Haberler 13:55: İran Dışişleri Sözcüsü Musevi: "ABD'nin bölgedeki yasa dışı varlığı istikrarsızlığa neden olmakta" - Haberler 13:51: Salgını sürecinde Türkiye'de internette yapılan en popüler ilk 10 arama belli oldu - Haberler 13:46: Rolls-Royce'tan ekonominin toparlanmasına yardımcı olmak için Kovid-19 veri ittifakı - Haberler 13:43: Bolu'da trafik kazası: 1 ölü - Haberler 13:14: Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız 11:18: Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz 11:11: Acun Ilıcalı, Yasin ve Barış'ın kavgası hakkında konuştu: Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum 11:04: Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 375 liradan işlem görüyor 09:51: Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu