Hastaneden kaçan korona virüs şüphelisini doktor yakaladı

Denizli'de korona virüs belirtileri gösteren bir şahıs gittiği hastanede test yapılacağını duyunca arbede çıkararak görevlileri atlatıp kaçtı.

Hastaneden kaçan korona virüs şüphelisini doktor yakaladı
09.06.2020 17:04 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:37
Denizli'de korona virüs belirtileri gösteren bir şahıs gittiği hastanede test yapılacağını duyunca arbede çıkararak görevlileri atlatıp kaçtı. Hastanın kaçtığını gören sağlık çalışanları şahsı yakalamak için peşine düşerken, hastanede görevli bir doktor hastayı bina dışında yakalamayı başardı. Şahıs ardından polis nezaretinde hastaneye getirilerek karantinaya alındı.

Olay, Denizli Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.B. (47) isimli şahıs yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile hastane acil servisine başvurdu. Ardından görevli personel korona virüsten şüphelenerek test yapmak istedi. Şahıstan örnek alındığı esnada şüpheli bir anda arbede çıkararak giriş katından kaçtı. Bu gören sağlık ve güvenlik görevlileri şahsın peşinden çıkarak kovalamaya başladı. Bu sırada şahsı takip eden bir doktor ise hastayı bina dışında yaklaşık 150 metre ileride yolda yakalamayı başardı. Şahıs ardından polis ekipleri nezaretinde tekrardan hastaneye getirilerek karantina altına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

AK Parti, Meclis’te ’Ayasofya ibadete açılsın’ önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti Haber
AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti
10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı ’3 yanlış bilgi’ sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı Haber
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı’ndan Türkiye’ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Haberler››3. Sayfa››Hastaneden kaçan korona virüs şüphelisini doktor yakaladı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:44: Engelli genç kızın 3 aylık ızdırabına JASAT son verdi - Haberler 17:43: Devrilen ambulanstaki sağlık personeli vatandaş tarafından kurtarıldı - Haberler 17:43: CHP'li Yalım: "Türkiye İş Bankası hisseleri bizim namusumuzdur" - Haberler 17:42: Yunusemre'de bal üretimi artırılacak - Haberler 17:42: Burdur' da FETÖ'nün emniyetin sözde mahrem sorumlusu tutuklandı - Haberler 17:31: Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi - Haberler 17:08: Apartman sakinlerinin beslediği anne kedi ve yavrularını sokak köpekleri telef etti - Haberler 15:43: Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi 15:36: Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor 09:49: Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var