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Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, evinden alındı

ANKARA'da, Y.Y. (36) koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden görevlileri atlatıp, evine gitti.

23.03.2020 08:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:52
Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, evinden alındı

ANKARA'da, Y.Y. (36) koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden görevlileri atlatıp, evine gitti. Y.Y., polis eşliğinde sağlık görevlileri tarafından evinden alınarak, ambulansla hastaneye götürüldü.

Zatürre teşhisi konulan Y.Y., Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan testin ardından koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Ancak Y.Y., akşam saatlerinde görevlileri atlatıp, hastaneyi terk etti. Durumu fark eden sağlık çalışanları, polisi aradı. Polis , yaptığı araştırmalar sonunda Y.Y.'nin Yenimahalle İnönü Mahallesi'ndeki evine gittiğini tespit etti. Ambulans ve özel kıyafetlerle adrese gelen sağlık görevlileri, saat 02.30 sıralarında Y.Y.'yi yeniden hastaneye götürdü. Hasta, gözetim altına alındı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Ankara, Polis, Sağlık

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