Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, evinden alındı EKİYLE YENİDEN
Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, evinden alındı (2) EKİYLE YENİDEN.
24.03.2020 02:07 | Son Güncelleme: 24.03.2020 02:08
Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, evinden alındı (2) EKİYLE YENİDEN
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, evinden alındı EKİYLE YENİDEN
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