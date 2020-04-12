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Hastaneden kaçan ve korona testi pozitif çıkan şahıs yakalandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaptırdığı korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından hastaneden aracıyla kaçan şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

12.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:49
Hastaneden kaçan ve korona testi pozitif çıkan şahıs yakalandı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaptırdığı korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından hastaneden aracıyla kaçan şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 01.00 sıralarında gerçekleşti. ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde korona virüs testi yaptıran İ.Ü., test sonucunun pozitif olduğunu öğrendikten sonra hastane otoparkında bulunan Afyonkarahisar plakalı aracıyla hastaneden kaçtı. Hastane görevlilerinin ihbarı üzerine polis ekipleri, kaçış ihtimali mevcut olan güzergahları tutarak araç ve sürücüsünü aramaya başladı. Korona pozitif olduğu öğrenilen İ.Ü., aracıyla birlikte yakalanarak tekrar ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Şahsın sokağa çıkma yasağı duyurulmadan önce tedbir amaçlı hastaneye yatırıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Polis, 3. Sayfa
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