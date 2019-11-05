Haberler » 3. Sayfa » Hastaneden kaçtı, kendini 18 yerden bıçakladı

Hastaneden kaçtı, kendini 18 yerden bıçakladı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir kişi, tedavi gördüğü hastaneden kaçtı.

05.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:13Hastaneden kaçtı, kendini 18 yerden bıçakladı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir kişi, tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. Hastaneden kaçan şahıs, kendini 18 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Olay bugün sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 37 yaşındaki İ.M., sindirim sistemi hastalığı nedeni ile Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi Genel Cerrah servisinde tedavi gördüğü sırada hastaneden kaçtı. Hastaneden kaçtıktan sonra yanında bulundurduğu bıçağı vücuduna saplayan şahıs, yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İ.M., Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastaneleri acil servis bölümüne kaldırıldı.

İ.M.'nin kendini 18 yerinden bıçakladığı öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Silvan, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:43 Uçuruma yuvarlanan sürücü 1 gün sonra ölü bulundu
18:26 Samandağ'da polisten okul çevresinde denetim
18:23 Otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
18:10 Şofbenden zehirlenen genç hayatını kaybetti
18:08 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
17:03 Yaşlı vatandaşları kandırıp, 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest bırakıldı
10:03 Kuyuya atlayıp intihara kalkışan üniversiteli, gönderdiği konumla bulundu
09:50 İstanbul'da filmlere taş çıkartacak olay! Minibüsle kaçırılan kızı halk otobüsüyle kurtardılar
08:13 Uçuruma yuvarlanan kadın, kendisini kurtarmak isteyen ekiplere cep telefonunu arattı
00:10 Düğünü için memleketine giden uzman çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
5.11.2019 19:07:09