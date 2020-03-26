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Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdi

DENİZLİ'de, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden kaçtığı öne sürülen Murat E., polisi alarma geçirdi.

26.03.2020 00:12 | Son Güncelleme: 26.03.2020 00:12
Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdi

DENİZLİ'de, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden kaçtığı öne sürülen Murat E., polisi alarma geçirdi. Hastane yakınlarında polis ekipleri tarafından durdurulan, etrafı güvenlik şeridiyle çevrilen kişi, özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansla tekrar hastaneye götürüldü. Murat E. ambulansa bineceği sırada, Ben terörist değilim. Beni çekmeyin. Sıkıntı yok kardeşim. Ben Ankara bebesiyim" dedi.

Denizli 'de akşam saatlerinde nefes darlığı ve öksürük şikayeti çeken Murat E. (44), Denizli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs şüphesi üzerine Murat E. gözlem altına alındı. Gerekli testleri yapılacağı sırada Murat E. iddiaya göre, hastaneden kaçtı. Sağlık personelinin ihbarı üzerine hastane çevresine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, Murat E.'yi Saraylar Mahallesi Örnek Caddesi'nde buldu. Polis ekipleri, koronavirüs şüphelisinin çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi.

Özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından alınıp, ambulansa bindirilen Murat E., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek, "Ben terörist değilim. Beni çekmeyin. Sıkıntı yok kardeşim. Ben Ankara bebesiyim" dedi.

Koronavirüs şüphesi taşıyan kişi, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Denizli, Polis, Güncel

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