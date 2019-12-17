Hastaneden Rahmi Koç açıklaması

DÜŞME sonucu sol kalça kemiği kırılan iş adamı Rahmi Koç, Nişantaşı 'nda bulunan özel bir hastanede ameliyat oldu.

Rahmi Koç'un ameliyat olduğu hastaneden yapılan açıklamada, "Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç, 14 Aralık 2019 tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırılmıştır. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir." denildi.

- İstanbul