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Hastaneden suçlu kaçırma operasyonunda 7 gözaltı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir suçluyu adli muayeneden kaçıran gruba yönelik yapılan geniş kapsamlı operasyonda olaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

03.09.2019 15:57 Hastaneden suçlu kaçırma operasyonunda 7 gözaltı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir suçluyu adli muayeneden kaçıran gruba yönelik yapılan geniş kapsamlı operasyonda olaya karışan 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahısların adliyeye getirilişinde adliye ve çevresinde polis ekipleri ile Özel Harekat Polisleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz pazar günü hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sağlık raporu için hastaneye getirilen S.K. yakınları tarafından hastaneden kaçırıldı. Polisle girilen silahlı çatışmada S.K. omzundan vuruldu. Araç ile kaçırılan S.K. önce Manisa'da özel bir hastaneye götürüldü ancak hastane yaralıyı kabul etmedi ve şahıslar yaralıyı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine götürdü. Hastanelerde güvenlik önlemi alan polisler S.K.'yı yakaladı. S.K. polis nezaretinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından emniyet güçleri hastaneden suçlu kaçırma olayına karışan şahıslar hakkında kapsamlı bir çalışma yaptı. Olaya karıştığı tespit edilen 2'si kadın 7 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgulamanın ardından adli mercilere sevk edildi. Hastaneden şüpheli kaçırma olayına karışan şahısların adli mercilerdeki işlemleri devam ederken, konuyla ilgili olarak Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı ile emniyet güçleri çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor. - MANİSA

Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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