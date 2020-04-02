Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler. Hastanede de sürekli telefonla görüştük. Başkanımızla da sürekli görüşüyoruz. Sakin olmamız gerekiyor" dedi.

02.04.2020 20:46 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:01
Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, A Spor'a konuştu. İşte Günay'ın açıklamaları:

"24 Mart'ta tedavi altına alındık. Geçtiğimiz pazar günü taburcu edildik. Küresel bir salgınla mücadele ediyoruz. Abdurrahim Albayrak ve Fatih hocamızda pozitif çıkınca ben de test yaptırmak istedim. İlk testim negatif çıktı. Daha sonra bakanlıktan gelen testi yaptırdık. O pozitif çıktı. Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler. Hastanede de sürekli telefonla görüştük. Başkanımızla da sürekli görüşüyoruz. Sakin olmamız gerekiyor. Hiç panik yapmaya gerek yok. Toplumda bir hassasiyet var. Toplumumuzun da bilinçli olması gerekiyor.

Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler
Yusuf Günay

"YENİ BİR DÜZEN OLUŞACAK"

Hiç panik yapmaya gerek yok. İnşallah bu salgının üzerinden toplum olarak geleceğiz. Ancak sürekli söylediğim gibi herkesin bilinçli hareket etmesi gerekiyor. Hastalık kadar evde ve hastanede kalmak da ciddi bir problem. Tabii ki zor zamanlar. Ancak bu insanlar için de bir fırsattır. Çok yoğun bir hayatımız olduğu için kitap okumaya fırsatımız yoktu. Kitap okumaya başladım. Herkese tavsiye ediyorum. Bu virüs dünyayı durdurdu. Yeni bir düzen oluşacak. İnsanların fikir üretmeleri, özellikle ülkemiz açısından pozitif olabilir."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Etiketler: Galatasaray, Yusuf Günay, Fatih, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş, orta saha için Almanya’ya yoğunlaştı! İşte hedefteki ilk isim Spor
Beşiktaş, orta saha için Almanya'ya yoğunlaştı! İşte hedefteki ilk isim
Arda Turan’ın satın aldığı villanın fiyatı dudak uçuklattı Spor
Arda Turan'ın satın aldığı villanın fiyatı dudak uçuklattı
İngiltere’ye bir milli oyuncu daha! Dünya devi, Ozan’a kancayı taktı Spor
İngiltere'ye bir milli oyuncu daha! Dünya devi, Ozan'a kancayı taktı
Bakan Kasapoğlu’ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarısı Spor
Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarısı
Fenerbahçe’de Falette ile yollar ayrılıyor Spor
Fenerbahçe'de Falette ile yollar ayrılıyor
Ersin Düzen’in olay Sergen Yalçın anısı: Duyduklarıma inanamadım Spor
Ersin Düzen'in olay Sergen Yalçın anısı: Duyduklarıma inanamadım
Rüştü Reçber’in sağlık durumu ile ilgili hastaneden ilk açıklama! Spor
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden ilk açıklama!
Abdülkadir, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı Spor
Abdülkadir, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Son Dakika Spor Haberleri

20:56: Bayern Münih'ten karantinayı ihlal eden Boateng'e ceza! - Spor 20:51: Mario Lemina: "Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a çok üzüldük" - Spor 20:46: Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler - Spor 20:37: Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı - Spor 20:13: Atletico Madrid'den maaş indirimi - Spor 20:00: Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı - Spor 19:45: Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı - Spor 19:31: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı - Haber 18:41: Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak - Spor 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler