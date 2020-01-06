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Hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil, yeni yıldan sadece sağlıklı olmayı istedi

Kaçış sendromu rahatsızlığı nedeniyle aylarca yoğun bakımda yatan ve şimdilerde tedavisine devam edilen Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra ilk kez konuşarak "2020'den en büyük dileğim sağlık" dedi.

06.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:02

Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, 2020 dileklerini anlattı.

TABURCU OLDUKTAN SONRA İLK KEZ KONUŞTU

İki beyin damarı birden tıkandığı için geçtiğimiz aylarda yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra ilk kez konuştu. Ses sanatçısı Ercan Avşar ve oyuncu Tolga Yüce ile akşam yemeğinde buluşan Erbil, bir çektirerek 2020 yılından beklediklerini anlattı.

2020'DEN BEKLEDİKLERİNİ ANLATTI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına özel video gönderen Mehmet Ali Erbil, "2020'den en büyük dileğim sağlık. Yaklaşık 1,5 yıldır yatıyorum. 2020'yi evde karşıladığım için çok mutluyum" dedi. Erbil'in bir an bile yanından ayrılmayan arkadaşı Ercan Avşar ise, "Her zaman Mehmet Ali Erbil'in yanındayım" şeklinde konuştu.

Hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil, yeni yıldan sadece sağlıklı olmayı istedi

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HABER YORUMLARI (4)
FIRTINA 61: Mehmet Ali: ''''2020''den dileğim sağlık'''' diye, bir cümle olmaz. 2020 ne ki? Sadece miladi takvime göre bir yıl ismi ''''2020''de Allah''tan sağlık diliyorum'''' de. Korkma! Allah de, ağzın aşınmaz. İnan daha da mutlu olursun. Allah sana sağlık, sıhhat versin. Hidayete eresin inşallah. . .
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BİRİKEDİMİ7: allah rahmet etsin
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ADINIZI YAZIN: allah şifa versin
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ÖĞRETMEN: o yaşlı adamı programdan kovdugun günden beri nefret ediyorum bundan
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