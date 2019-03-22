Hastaneler Okulları Oldu

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İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Hastanede, evinde ya da nerede olursa olsun raporu olduğu müddetçe bir çocuğumuzun bile israf edilmesine, kenara itilmesine, gözardı edilmesine gönlümüz razı değil" dedi.Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Behçet Uz Çocuk Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 4 hastane sınıfında görev alan öğretmenler "Hastane Sınıfları Eğitim Bilgi Paylaşım Toplantısı"nda bir araya geldi.İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İl Müdürlüğü 15 Temmuz Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, özel eğitim alması gereken tüm öğrencilerin hak ve hukukunun bilincinde olduklarını ifade etti.İzmir'de evinde kaderiyle baş başa kalan, dört duvar arasında yalnızlığa mahkum edilen hiçbir öğrencinin bulunmadığını, bu konuda çok hassas davrandıklarını dile getiren Yahşi, şunları kaydetti:"Bilimsel verilere baktığımızda otistik çocukların sayısında ciddi bir artış olduğunu biliyoruz ve bu bizi üzüyor. Bir taraftan özel eğitim öğrencileri için çalışırken bir taraftan da üstün yetenekli öğrenciler için Bilim ve Sanat Merkezlerinin (BİLSEM) sayısını artırıyoruz. Yakın dönemde 2 tane BİLSEM açarak İzmirli çocukların hizmetine sunacağız. İzmirimiz'de çocuklarımızın eğitim ve öğretim haklarından mahrum kalmamaları için hastanelere ve evlerine göndereceğimiz yeteri kadar öğretmenimiz var. Hastanede, evinde ya da nerede olursa olsun raporu olduğu müddetçe bir çocuğumuzun bile israf edilmesine, kenara itilmesine, gözardı edilmesine gönlümüz razı değil."Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi okulunda 5 yıldır öğretmenlik yapan Selma Akın ise öğrencilerin önce kente sonra hastaneye uyumunu sağladıklarını belirterek, "Onların hem anneleri hem öğretmenleri hem psikologları hem de oyun terapistleri oluyoruz. Her şekilde onlarla birlikte onların hastanede rahat etmeleri için hayattan kopmamaları için mücadele ediyoruz." dedi.