Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hastanelerde tıbbi maske zorunluluğu

SAĞLIK Bakanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşlara tıbbi maske takma zorunluluğu getirdi.

06.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:49
Hastanelerde tıbbi maske zorunluluğu

SAĞLIK Bakanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşlara tıbbi maske takma zorunluluğu getirdi.

Sağlık Bakanlığı, 81 il valilğine 'hasta ziyaretleri' konulu genelge gönderdi. Covid-19 pandemi süresince hastanelerde hasta ziyaretleriyle ilgili düzenleme yapıldığı hatırlatılarak, gelinen süreçte alınan tedbirlere ek olarak; Mart-Nisan aylarında uygulanması istenilen tedbirlerin ikinci bir duyuruya kadar uygulanmaya devam edilmesi ve tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşların tıbbi maske (cerrahi maske) takmalarının zorunlu olup, sağlık kuruluşu içerisinde maskesiz dolaşıma izin verilmemesi istendi. Yazıda, söz konusu tedbirlerin illerde bulunan kamu, üniversite ve özel sektöre ait tüm sağlık kuruluşlarında uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi talep edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Sağlık ››Hastanelerde tıbbi maske zorunluluğu - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

18:38: Köy odasını kahvehaneye çeviren 11 kişiye 3 bin 150 TL para cezası - Haberler 18:34: Denizli'de kaçak dezenfektan ve elektronik eşya operasyonu - Haberler 18:34: Bağcılar'da pazarcılardan evlere servis hizmeti - Haberler 18:32: KIA Motors'a yeni başkan - Haberler 18:32: Toyota'dan 23 Nisan çağrısı! - Haberler 18:12: Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı 17:57: Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü - Haberler 17:12: 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu - Haberler 17:04: İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular - Haberler 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu 16:38: 'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım - Haberler 15:54: İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu - Haberler