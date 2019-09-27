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Hastanelere usulsüz medikal malzeme satıldığı iddiası

Kayseri'de hastanelere usulsüz ve sahte etiketli medikal malzeme satarak kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

27.09.2019 10:22Hastanelere usulsüz medikal malzeme satıldığı iddiası
Kayseri'de hastanelere usulsüz ve sahte etiketli medikal malzeme satarak kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ameliyatlarda kullanılan medikal malzemelerin bazı hastanelere usulsüz ve sahte etiketle satıldığı ihbarı üzerine bir medikal firmasının ofisine operasyon düzenledi.
Firma ortakları H.Ç. ve İ.Ç. gözaltına alındı, ofisteki malzemelere el konuldu.
İlk tespitlere göre, bir hastanede gerçekleştirilen 43 ameliyatta sahte etiketli malzemelerin kullanıldığının belirlendiği iddia edildi.
Kamuyu zarara uğrattıkları öne sürülen H.Ç. ve İ.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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