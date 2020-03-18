Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Hastanelerin afet ve acil durum planlarına ilişkin yönetmelik güncellendi - Ekonomi

Hastanelerin afet ve acil durum planlarına ilişkin yönetmelik güncellendi

Sağlık Bakanlığının, Hastane Afet ve Acil Durum Planları Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

18.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:02
Hastanelerin afet ve acil durum planlarına ilişkin yönetmelik güncellendi
Sağlık Bakanlığının, Hastane Afet ve Acil Durum Planları Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Gazeteler, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı Ekonomi
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı Ekonomi
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Ekonomi
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek? Ekonomi
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor Ekonomi
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı Ekonomi
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Ekonomi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi Ekonomi
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi