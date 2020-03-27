Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hastanelerin bütün kargoları ücretsiz oldu

Koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenenlerin sayısı giderek artıyor.

27.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:32
Hastanelerin bütün kargoları ücretsiz oldu

Koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenenlerin sayısı giderek artıyor. Vaka sayısını düşürmek adına tüm tedbirlerin alındığı şu günlerde Yurtiçi Kargo, salgınla mücadelenin merkez üssü haline gelen hastanelere yapılacak tüm bireysel gönderileri ücretsiz taşıyacağını duyurdu.

Koronavirüs ile mücadelenin en başında yer alan sağlık çalışanları bu süreçte hastanelerde büyük bir mesai harcıyorlar. Yurtiçi Kargo, koronavirüs salgınına karşı gösterilen dayanışmaya destek olmak amacıyla önemli bir kampanyayı hayata geçirdiğini açıkladı. Kampanya kapsamında, hastanelerde hizmet veren sağlık personelin sevdiklerinden gelecek gönderileri Yurtiçi Kargo tarafından nisan ayı sonuna kadar ücretsiz taşınacak.

SAĞLIK PERSONELİNİN YANINDAYIZ

Konu ile ilgili Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, yaptığı açıklamada; salgının ortaya çıktığı ilk günden bu yana tüm gelişmeleri takip ederek bir yol haritası belirlediklerini söyledi. Kurulan kriz merkezinde sürecin gün gün izlendiğini belirten Önyol, sahadan alınan bilgiler doğrultusunda sağlık personeline yönelik böyle bir çalışmaya ihtiyaç olduğu sonucuna ulaştıklarını ifade etti. Fatih Önyol, salgına karşı sağlık çalışanlarının yanında olduklarına dikkat çekerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Koronavirüs ile mücadele kapsamında gecesini gündüzüne katan sağlık personellerinin her zaman yanındayız. Fedakarlıklarıyla tüm Türkiye'nin bir kez daha takdirini kazanan sağlık personelinin sevdiklerinden gelecek gönderilerle moral bulacağını düşünerek böyle bir çalışmaya imza attık. Ülkenin dört bir yanında bizlerin sağlığı için ailelerinden, sevdiklerinden uzak kalan sağlık personelinin görev aldığı hastanelere yapılacak gönderileri onlara ücretsiz ulaştıracağız."


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Hastanelerin bütün kargoları ücretsiz oldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs aşısı için umut veren gelişme: Uzun yıllar koruyabilir Haberler
Koronavirüs aşısı için umut veren gelişme: Uzun yıllar koruyabilir
Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu Haberler
Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Haberler
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
KKTC’de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
KKTC'de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı Haberler
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı
İBB’den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması Haberler
İBB'den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu Haberler
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Haberler
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

17:04: Sivas'a giren herkesin ateşi ölçülüyor - Haber 17:04: Vefa Sosyal Destek Grubu görev başında - Haber 17:04: Evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz yemek - Haber 17:04: Muğla'da Türk Kızılay'dan koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek - Haber 17:03: ÇORUM Polislerden önce ilaç, sonra kendisini evlendirmelerini istedi - Haber 16:46: Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir - Haber 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu - Haberler 15:21: KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:05: Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler