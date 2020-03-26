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Hastanelerin maske ihtiyacını ev hanımları karşılıyor

Çorum'daki hastanelerin maske ihtiyacı, il genelindeki 5 halk eğitim merkezi ve akşam sanat okullarındaki usta öğreticiler ve ev hanımları tarafından gerçekleştirilen üretimle karşılanıyor.

26.03.2020 17:43 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:45
Çorum 'daki hastanelerin maske ihtiyacı, il genelindeki 5 halk eğitim merkezi ve akşam sanat okullarındaki usta öğreticiler ve ev hanımları tarafından gerçekleştirilen üretimle karşılanıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullar ve merkezlerde maske ihtiyacının karşılanması yönünde karar alındı.
Bu kapsamda, Çorum Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile 4 ilçedeki merkezde maske üretimine başlandı.
Merkezlerdeki usta öğreticiler ile ev hanımlarından oluşan kursiyerler, gönüllülük esasıyla hem merkezlerde hem de evlerinde sağlık çalışanları ve vatandaşlar için maske üretimi yapıyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hamza Kalınsazlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk etapta üretilen 2 bin 750 maskeyi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim ettiklerini söyledi.
Üretimin devam ettiğini belirten Kalınsazlıoğlu, şunları dile getirdi:
"Toplam 60 bin adet maske üreterek, hastaneye teslim etmeyi planlıyoruz. Usta öğreticilerimiz, kursiyerlerimiz ve öğretmenlerimiz tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak evlerinde ve merkezlerde üretim yapıyor. Bu zor süreçte elimizi taşın altına koyduk. Koronavirüs salgını dolayısıyla fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımız, her zaman yanlarında olduğumuzu bilsinler."
Kalınsazlıoğlu, özel bir kumaştan üretilen maskelerin 3 kez kullanılabildiğini kaydetti.
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Hastanelerin maske ihtiyacını ev hanımları karşılıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Çorum, Güncel

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Hastanelerin maske ihtiyacını ev hanımları karşılıyor

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