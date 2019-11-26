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Hastanenin 4'üncü katından atlayıp intihar etti

Hastanenin 4'üncü katından atlayıp intihar ettiAksaray'da mesane kanseri ve diyaliz tedavisi gördüğü hastanenin 4'üncü katındaki pencereden atlayan Şevket B. (48), yaşamını yitirdi.

26.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:41
Hastanenin 4'üncü katından atlayıp intihar etti
'da mesane kanseri ve diyaliz tedavisi gördüğü hastanenin 4'üncü katındaki pencereden atlayan Şevket B. (48), yaşamını yitirdi. Şevket B.'nin, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinden bugün dahiliye servisi odasına alındığı belirtildi.
Olay, saat 14.00 sıralarında Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Bir süredir mesane kanseri ve diyaliz tedavisi gören Şevket B., yoğun bakım ünitesinden dahiliye servisindeki odaya alındıktan sonra, 4'üncü katta bulunan odasının penceresinden atladı. Beton zemine düşen Şevket B., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hastanenin 4'üncü katından atlayıp intihar etti

Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA


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