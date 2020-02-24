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Hastanenin acil girişi kapatıldı, korona virüsünden şüphelenen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir kadın, fare zehri içip intihar girişiminde bulundu.

24.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:24Hastanenin acil girişi kapatıldı, korona virüsünden şüphelenen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
Batman'ın ilçesinde bir kadın, fare zehri içip intihar girişiminde bulundu. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alınırken, aynı araçla hastaneye gelen 4 kişinin de zehirlenmesi paniğe neden oldu. Hastanenin acil girişinin kapatıldığını gören vatandaşlar, korana virüsünden şüphelenince korku dolu anlar yaşandı.

Olay, Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, 2 çocuk annesi D.T., fare zehri içip intihar girişiminde bulundu. Kadının fenalaştığını gören yakınları ve komşuları D.T.'yi kendi araçlarıyla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan D.T. tedavi altına alındıktan sonra kadını hastaneye getiren 4 kişide de zehirlenme belirtisi ortaya çıktı.

Vatandaşlar korona virüsünden korktu

Zehirlenme olayına karşı önlem alan sağlık çalışanları bir süreliğine hasta kabulünü durdurdu. Hastane girişlerinin kapatılması vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Hastanenin acil girişinin kapatıldığını gören vatandaşlar korana virüsünden şüphelenince korku dolu anlar yaşandı. İntihar girişiminde bulunan 2 çocuk annesi D.T. ile beraberindeki Ş.G., E.T., H.T. ve S.G., Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - BATMAN

Gercüş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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