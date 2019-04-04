04 Nisan 2019, 18:09
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Hastanenin Dış Cephesindeki Yalıtım Malzemesi Yandı

Hastanenin Dış Cephesindeki Yalıtım Malzemesi Yandı

İZMİT'te, Kocaeli Devlet Hastanesi Onkoloji binasının dış cephesindeki yalıtım malzemeleri yandı.

İZMİT'te, Kocaeli Devlet Hastanesi Onkoloji binasının dış cephesindeki yalıtım malzemeleri yandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Kocaeli Devlet Hastanesi'nde saat 17.00 sıralarında çıkan yangında, onkoloji binasının dış cephesindeki yalıtım malzemesi bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaneye gelen itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında hastanenin duvarında hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Kocaeli Devlet Hastanesi, Kocaeli, Güncel
Kaynak: DHA