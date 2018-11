Hastanenin Eğitim Neferleri

23 Kasım 2018 Cuma 11:54



İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH) hasta öğrencilerin eğitimi için görevlendirilen 2 öğretmen, hastanede tedavi gören ilkokul öğrencilerine hem öğretmenlik yapıyor hem de onlarla keyifli vakit geçirerek morallerini yüksek tutuyor.Kentte çeşitli hastalıkları nedeniyle okula gidemeyen ve BEAH'ta yatarak tedavi gören ilkokul çağındaki çocuklar, okuldan uzak kaldıkları için göremedikleri dersleri hastanede görevli öğretmenler Halil Elitok ve Ali İhsan Kara'dan alıyor.Öğretmenler, hastaneye yatan ilkokul çağındaki çocukları tespit ettikten sonra önce doktorları daha sonra aileler ile iletişim kurarak, çocukların hem derslerinden geri kalmaması hem de hastanedeki travma kaygısını yenmeleri için hastanedeki sınıfta eğitim veriyor.Sınıfa gelemeyecek durumdaki hasta çocuklara ise tedavi gördükleri odalarda ders veren öğretmenler aynı zamanda çocuklara moral kaynağı oluyor.Öğretmen Halil Elitok, AA muhabirine, öğretmenliğin kutsal meslek olduğunu belirterek, öğretmek ve öğrenmek için zaman ve mekanın önemli olmadığını söyledi.Yaklaşık 15 yıldır hastanelerde öğretmenlik yaptığını ve bunun son 10 yılını BEAH'ta geçirdiğini aktaran Elitok, çocukların eğitimi için hastanede sınıf oluşturulmasının önem arz ettiğini belirtti.Elitok, hastaneye yatan ilkokul çağındaki çocukları tespit edip velileri ve doktorlarıyla görüşmeler yaptıklarını dile getirerek, "Hastanedeki çocuklarımızın hem okul derslerinden geri kalmamalarını sağlamak hem hastane kaygılarını ve geçirdikleri travmaları atlatmak hem de okuldan uzak kalma kaygılarını gidermek için buradayız. Çocuklarımız bizimle hastanede olduklarını unutuyor." dedi.Hasta öğrenciye yatağında eğitim veriyorlarHalil Elitok, yatarak tedavi gören çocuklara hastane sınıfında, bazı çocuklara ise yatağında ders anlattıklarını belirterek, şöyle devam etti:"Aileler ve çocuklar bu uygulamamızdan çok memnun. Öğrencilerin bu şekilde ders görmesi tedavi süreçlerini de olumlu etkiliyor. Uygulamamızın bir ayağı da yatak başı eğitimi. Hastane sınıfımız 10 öğrenci kapasiteli. İlkokul son sınıfa kadar olan bütün çocuklarımızı burada eğitime alıyoruz, ancak her öğrencinin hastalığı ve tedavi süreci farklı. Sınıfa gelemeyen öğrencilere yatakları başında bireysel eğitim veriyoruz."Hasta çocukları zaman zaman hastane yönetimiyle ödüllendirip moral verdiklerini dile getiren Elitok, hastanede öğretmenlik yapmanın ayrı bir mutluluk olduğunu vurguladı.Eğitim yeri ve zamanı olmadığını dile getiren Elitok, şu ifadeleri kullandı:"Günümüzde okulun sadece dört duvar arasında bir binadan ibaret olmadığının en iyi ispatlarından birisi de hastanedeki sınıftır. Aslında hayatın her safhası bir okul. Her alanda okuma ve öğrenme fırsatı oluşturabiliriz. Bu fırsatı sağlayan devlet büyüklerine teşekkür ediyoruz. Hastanede öğretmenlik yapıyorum dediğimde herkes şaşırıyor. Fakat hastaneye gelip bu eğitimi gördüklerinde çok mutlu oluyorlar. Biz de kendimizi artık hastanenin parçası olarak görüyoruz, çocuklara destek verdiğimiz için mutluyuz."Burada verdikleri eğitimin toplumda çok bilinmediğine işaret eden Elitok, "Burada yaptığımız çalışmalar sanki buz üzerine yazı yazmak gibi, çünkü öğrenciler çok uzunca süre hastanede kalmıyor. Bizim eğitimimiz birkaç gün, bir hafta ya da bir ay süreli olduğu için çok gözükmüyor."BEAH'ta 4 yıldır görev yapan öğretmen Ali İhsan Kara da hastanede yönetiminden her türlü desteği aldıklarını aktararak, "Eğitim zincirinin halkası gibiyiz. Amacımız okula gidemeyen hasta çocuklarımızın bu eksikliğini gidermek. Çocuklarımız diğer arkadaşlarından geri kalmasın diye öğretmenleriyle bile görüşüp eğitimlerini kaldıkları yerden devam ettiriyoruz." şeklinde konuştu.Çocuklar hastane öğretmenlerini çok seviyorHastanede tedavi gören ve eğitimlere katılan çocuklardan ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Helin Kansu da büyüdüğünde polis olmak istediğini dile getirerek, "Burada dersler çok iyi geçiyor. Öğretmenlerimden çok memnunun. Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Okulumu ve öğretmenlerimi çok özledim." ifadesini kullandı.İlkokul 4. sınıf öğrencisi Efe Batuhan Gezmiş de öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak "Burada ders görüyoruz, her şey çok güzel ve eğlenceli. Büyüdüğümde doktor olmak istiyorum." diye konuştu.