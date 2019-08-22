Hastanenin ilaç deposunda çıkan yangın panik yarattı

KÜÇÜKÇEKMECE'de bulunan İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ilaç deposunda yangın çıktı. Hastanede paniğe neden olan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ilaç deposunda sabah saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. İlaç deposundan dumanlar yükseldiğini gören güvenlik görevlileri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı ilaç deposuna müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Bir süre depoda soğutma çalışması ve duman tahliyesi yapıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de bu sırada çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangından etkilenen olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.