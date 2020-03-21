Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı

Maltepe 'de bir hastanenin karantina servisinde yakını olan şahıs, hastaneye alınmayınca güvenlik görevlilerine bıçakla saldırdı.

KARANTİNA SERVİSİNE ALINMAYINCA BIÇAKLA SALDIRDI

Olay, Maltepe Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, hastanenin karantina servisinde yakını olan M.D., servise girmek istedi. Bunun üzerine hastanenin güvenlik görevlileri şahsa engel olunca tartışma çıktı. M.D. bıçakla güvenlik görevlilerine saldırdı.

2 GÜVENLİK GÖREVLİSİNDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralanan iki güvenlik görevlisinden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. M.D. olay yerinde polis tarafından yakalandı. Ağır yaralı güvenlik görevlisinin Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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