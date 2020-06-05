Hastanenin korkuluğuna bıraktığı atkısı dezenfekte edildi

Hastanenin korkuluğuna bıraktığı atkısı dezenfekte edildiİSTANBUL'dan Diyarbakır'a gitmek için otobüse bindikten 1 saat sonra hastaneden aranarak Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenen Süreyya Ç.'nin otobüsle hastaneye getirilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

05.06.2020 12:50 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:55
Hastanenin korkuluğuna bıraktığı atkısı dezenfekte edildi
İSTANBUL'dan Diyarbakır'a gitmek için otobüse bindikten 1 saat sonra hastaneden aranarak Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenen Süreyya Ç.'nin otobüsle hastaneye getirilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Süreyya Ç.'nin hastanenin önündeki korkuluğa bıraktığı atkısı dezenfekte edildi.
İstanbul'da bir hastaneye giderek koronavirüs testi yaptıran, ancak sonucun çıkmasını beklemeden önceki gün otobüsle Diyarbakır'a gitmek için yola çıkan Süreyya Ç., otobüs yolculuğunun başlamasından 1 saat sonra hastaneden gelen telefonla Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendi. Kadın, durumu muavin ve otobüs şoförüne bildirdi. Telefonda otobüs şoförüne en yakın hastaneye gitmesi belirtilince yaşlı kadın otobüsle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
Yaşlı kadının hastaneye getirilme anları ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşlı kadının otobüsten indikten sonra koronavirüs hastası olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastanenin korkuluklarına bıraktığı ve muavinin yaşlı kadının eşyalarını hiçbir önlem almadan taşıması da kameralara yansıdı. Daha sonra kadının atkıyı bıraktığı yer ekipler tarafından dezenfekte edildi. Hastanenin korkuluğuna bıraktığı atkısı dezenfekte edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Diyarbakır, İstanbul, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı Haber
Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar’ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı Haber
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı Haber
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından ’gayrimeşru çocuk’ çıktı Haber
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Erdoğan, Ayasofya’nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli Haber
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Siirt’te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Haberler››Güncel››Hastanenin korkuluğuna bıraktığı atkısı dezenfekte edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:53: Yozgat'ta Kovid-19'a karış vatandaşı bilgilendiren gönüllüler maske dağıtıyor - Haber 12:52: Toros tesisleri hazır - Haber 12:52: İstanbul Adalet Sarayı'ndaki korona virüs önlemleri görüntülendi - Haber 12:52: Vali Su, Model Fabrika inşaatında incelemelerde bulundu - Haber 12:51: Başkan Karaarslan: Eczacılar için iade-i itibar istedi - Haber 12:17: Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı - Haberler 11:51: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti - Haber 11:38: Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı - Haber 10:22: Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı - Haber