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HASTANEYE GİDECEK EPİLEPSİ HASTASI ÇOCUK İÇİN METROBÜS İSTASYONUNDA...

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstündekiler ile 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Avcılar'daki metrobüs istasyonuna 12 yaşındaki oğlu Lokman'ı hastaneye götürmek için gelen malülen emekli Recep Yılmaz için polis ve 112 görevlileri seferber oldu.

09.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:05
HASTANEYE GİDECEK EPİLEPSİ HASTASI ÇOCUK İÇİN METROBÜS İSTASYONUNDA...
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstündekiler ile 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Avcılar 'daki metrobüs istasyonuna 12 yaşındaki oğlu Lokman'ı hastaneye götürmek için gelen  malülen emekli Recep Yılmaz için polis ve 112 görevlileri seferber oldu.

Recep Yılmaz, metrobüs girişinde onu durduran görevlilere  kendisi gibi epilepsi hastası olan oğlunun 1 yıldan bu yana tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne dün çağırdıkları ambulans ile gittiklerini, bugün için aynı hastanede kendisinden saat 11.00'de EEG filminin çektirilmesi için randevu verildiğini söyledi. Babanın ısrarı üzerine görevlilerden biri 112 ve 155'i arayarak durum hakkında bilgi verdi. Ambulans beklenirken DHA muhabirine konuşan Recep Yılmaz, oğlumu hastaneye götürmesi gerektiğini anlatırken şöyle dedi Metrobüse binemiyoruz. Hastaneye gitmek için ambulans çağırıyoruz. 'Ambulansı servis amaçlı mı kullanmak istiyorsunuz' diyorlar. Oğlumu hastaneye götürmek zorundayım, düzenli tedavisi, ilacı var. Bugün saat 11.00'de EEG filmi çekilmesi gerekiyor. Bunu götürmek zorundayım. Dün gelen ambulansla götürdüm, tomografisi çekildi. Tekrar 112'yi arıyorum haklı olarak 'Halsiz mi,  bayılmış mı, ateşi mi var' diyorlar. Servis amaçlı çağırdığımı söyleyerek götürmek istemiyorlar. Böyle rahatsız olanlara hastaneye götürülebilmesi için izin kağıdı gibi belge vermeleri gerekir. Acil hastalar var, kabul ediyorum, onlar da haklı. Ambulansı servis amaçlı kullanmak istemiyorum. Toplu ulaşım araçlarına da almıyorlar. Bana bir kağıt verip, 'Hastaneye götürebilirsin ama dikkat et' demeleri gerek. Virüs nedeniyle 20 yaşına kadar olanların dışarı çıkmaması gerek ama rahatsız olana da izin vermeleri lazım. Evde kalsam bu çocuğun rahatsızlığı daha da yükselecek. Bir an önce tedavi görmesi lazım.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin de geldiği durağa yanaşan 112 ambulansındaki görevliler Lokman Yılmaz'ı ambulansla hastaneye götürürken, virüs kapabileceği gerekçesiyle babasının hastanenin hemen yakınında metrobüs istasyonunu bulunduğunu göz önüne alarak metrobüsle karar verdi.

KUMKAPI'YA GİDECEKTİ, METROBÜSTEN ÇEVRİLDİ

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda bu sabah Avcılar'daki Merkez Üniversite Kampusü'ne maskesiz gelen yolcular çevrilirken, Firuzköy Mahallesi'nde oturan kızının evinden Kumkapı'daki evine gitmek isteyen 66 yaşındaki Necdet Özgü de özel güvenlik görevlileri tarafından durduruldu. Özgü, borçluların alacağını kendisine getireceğini, bu nedenle bugün evinde olması gerektiğini söyledi. Gelen polisler de, Özgü'nün evine kısa sürede dönmesi gerektiğini aksi halde hakkında işlem yapacaklarını söyledi. Necdet Özgü, kızının evine döneceğini belirtirken, emekli aylığını alabilmesi için ne yapması gerektiğini sordu.


- Dörtkardeşistanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Yılmaz, Avcılar, Güncel
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