Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hastaneye giden anne kız yolda kalınca imdadına polis yetişti

Hastaneye giden anne kız yolda kalınca imdadına polis yetişti Rahatsızlanan 7 yaşındaki çocuğunu Bursa Şehir Hastanesi'ne götüren hasta, yolda kalınca imdadına polis ekipleri yetişti.

12.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:15
Hastaneye giden anne kız yolda kalınca imdadına polis yetişti
BURSA - Rahatsızlanan 7 yaşındaki çocuğunu Bursa Şehir Hastanesi'ne götüren hasta, yolda kalınca imdadına polis ekipleri yetişti. Sokağa çıkma yasağı kapsamında toplu ulaşım araçları iptal olunca, polis ekipleri evine kadar bıraktı.
Türk polis teşkilatı tüm imkanlarıyla vatandaşın yardımına koşmaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamında evde bulunan bir Somalili vatandaş, 7 yaşındaki kızı rahatsızlanınca ambulansı çağırdı. Ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülen aile tedavinin ardından taburcu oldu. Belediyenin toplu ulaşım güzergahıyla Acemler Kavşağı'na kadar gelebilen vatandaş yolun ortasında kaldı. Çaresiz bir şekilde yol kenarında bMur gören polis ekipleri durumu öğrenmeye gittiğinde, anne kızın yolda kaldığını öğrendi. Bunun ardından aileyi evine götürmek için harekete geçen ekipler, anne kızı ekip aracına alarak Yunuseli'nde bulunan evlerine kadar götürdü. Hastaneye giden anne kız yolda kalınca imdadına polis yetişti

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Anne, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Bakan Soylu’dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim Haberler
Bakan Soylu'dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Haberler ›› genel ››Hastaneye giden anne kız yolda kalınca imdadına polis yetişti - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

12:54: Bağcılar'da polis durdurduğu otomobilde ruhsatsız silah ele geçirdi - Haberler 12:53: 2020 Yılı İlk Çeyrek En Çok Satılan Otomobiller - Haberler 12:53: TENAA, OPPO'nun 5G Destekli İki Yeni Telefonunu Listeledi - Haberler 12:53: OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro ile İlgili Söylentiler Devam Ediyor - Haberler 12:49: Hastaneden kaçan ve korona testi pozitif çıkan şahıs yakalandı - Haberler 11:44: Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı 09:01: Hong Kong'lu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız - Haberler