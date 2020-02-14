Haberler » 3. Sayfa » Hastaneye giderken kazada can verdi - Haberler

Hastaneye giderken kazada can verdi

Kütahya'da hastaneye tedaviye giderken yol kenarındaki istinat duvarına çarpan araçta, sürücü hayatını kaybederken, araçtaki eşi ise ağır yaralandı.

14.02.2020 13:03 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:03Hastaneye giderken kazada can verdi
'da hastaneye tedaviye giderken yol kenarındaki istinat duvarına çarpan araçta, sürücü hayatını kaybederken, araçtaki eşi ise ağır yaralandı.

Kaza, Çavdarhisar-Kütahya karayolunun 41'inci kilometresinde yaşandı. İbrahim Yılmaz (73) yönetimindeki 43 LG 513 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, İbrahim Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Emine Yılmaz (67) ise ağır yaralandı. Kazanın ardından bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, ağır yaralı Emine Yılmaz'a olay yerindeki ilk müdahale sonrası hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Öte yandan Aslanapa ilçesi Tokul köyünde oturan ve rahatsızları bulunan çiftin, tedavi amacıyla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşmak için yola çaktıkları öğrenildi. - KÜTAHYA

İbrahim Yılmaz, Çavdarhisar, Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
14.02.2020 14:21:25