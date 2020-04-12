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'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı

'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı -"Cezamızı yedik.

12.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:01
'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
-"Cezamızı yedik. Devletimizin canı sağolsun"
Emniyet ekipleri Kocaeli- İstanbul sınırında araçları tek tek kontrol etti
KOCAELİ - İçişleri Bakanlığı tarafından 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Kocaeli-İstanbul sınırında denetimlerini arttıran polis ekipleri evrakları olmayan vatandaşlara cezai işlem yaptı. Sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaşlarla polis arasında ilginç dialoglar yaşandı.
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile 11 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağın ardından Kocaeli-İstanbul sınırında denetimlerini arttıran emniyet ekipleri sokağa çıkma yasağından muaf olan kişilerin geçişine izin verdi. Sokağa çıkma yasağından muaf tutulamayan kişilere ise cezai işlem uygulandı.

"Hastaneye gidiyorum" dedi, ceza yemekten kurtulamadı
Kocaeli-İstanbul sınırında durdurulan bir araçta bulunan iki kişi, Kartal ilçesinde bulunan bir hastanede yakınlarının tedavi gördüğü gerekçesiyle yola çıktıklarını söyledi. Polis ekiplerinin evrak istemesi üzerine hiç bir belge gösteremeyen iki kişiye 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Hıfzıssıha Kanunu ve İller İdaresi Kanununa göre hakkında işlem yapılan gençler ile polis arasında ilginç dialoglar yaşandı. Emniyet güçlerinin, "İzin belgeniz varsa geçebilirsiniz. Biz kanunları uyguluyoruz" ifadelerine cevap veren genç, "Sen o cezayı bana yazdın. Ben o cezayı nasıl ödeceğim. Kurban olayım sana" dedi. Hakkında cezai işlem uygulanan genç polis ekiplerine sık sık, "Ben şimdi kaç para ceza yedim" diye sordu. Genç ardından, "Ben yanlış bir şey yapmıyorum. Evrak yok. Sağdan devam edebilirdik. Ceza yazmanızın anlamı ne yani, onu anlamıyorum" ifadelerini kullandı. ’Hastaneye gidiyorum’ dedi, ceza yemekten kurtulamadı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa
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