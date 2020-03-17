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Hastaneye gitmek için evden çıkan Süleyman 12 gündür kayıp

BURDUR merkeze bağlı İlyas köyündeki evinden 'hastaneye gidiyorum' diye çıkan Süleyman Gül'den (29), 12 gündür haber alınamıyor.

17.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:11
Hastaneye gitmek için evden çıkan Süleyman 12 gündür kayıp

BURDUR merkeze bağlı İlyas köyündeki evinden 'hastaneye gidiyorum' diye çıkan Süleyman Gül'den (29), 12 gündür haber alınamıyor. Mahmut-Zühra Gül çifti, oğullarının bulunması için yardım istedi.

İlyas köyünde yaşayan Süleyman Gül, 6 Mart günü, göz muayenesi için Burdur Devlet Hastanesi'ne gideceğini söyleyerek, evden çıktı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Aile, polise ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.  Bugüne kadar izine rastlanmayan Süleyman Gül'ün babası Mahmut Gül (67), "12 gündür oğlum kayıp. Burdur Devlet Hastanesi'ne göz muayenesi için gidecekti. Hastaneye gitmiş, muayenesini olmuş. Hastaneden çıktıktan sonra bir kahvehanede çay içmiş. Bir daha da gören yok. Akşam gelmeyince panikledik. O günden bu yana arıyoruz, çocuğumu bulamadık" dedi.

Oğlunu bulamayınca polis ve jandarmaya kayıp müracaatında bulunduklarını ifade eden Gül, "Gören, bilen varsa Allah rızası için bize bildirsin. Cep telefonunu almadan evden ayılmış. Hastaneye gideceğini söylediğnide, 'Oğlum beraber gidelim' dedim. 'Ben çocuk muyum?' diye cevap verdi" diye konuştu.

Anne Zühra Gül ise "İstanbul'da askerliğini yaptı. Bir şey olmadı. Burdur'da kayboldu. Çocuğum bulunsun" diyerek, yardım istedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Burdur Devlet Hastanesi, Burdur, Güncel

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