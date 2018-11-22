Kütahya
'da tedavi için cezaevinden hastaneye götürülen mahkum firar etti.
Edinilen bilgiye göre, tutuklu bulunduğu Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'nda rahatsızlandığını söyleyen mahkum 22 yaşındaki M.E., infaz koruma memurlarınca Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Bu arada, M.E., hastane görevlilerinin dalgınlığından yararlanarak firar etti. Polis
ekipleri, firari mahkumun yakalanması için çalışma başlattı.(EFE
) - KÜTAHYA
Kütahya
22 Kasım 2018 Perşembe 14:24