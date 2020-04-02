Hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ'dan koronavirüs açıklaması

Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs salgını nedeniyle eşi Başak Tatlıtuğ ile Kemerburgaz'da orman içinde bulunan evlerinde inzivaya çekilmişti.

Ancak önceki akşam kendisini iyi hissetmeyen ünlü oyuncunun kontrol amaçlı Liv Hospital'a gittiği öğrenildi. Hastaneye yatışı yapılan Tatlıtuğ'un koronavirüsten şüphelendiği ileri sürüldü.

'LÜTFEN KAYGILANMAYIN'

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sağlığı hakkındaki son gelişmeleri sosyal medya hesabından açıkladı.

Tatlıtuğ, "Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar.

Lütfen kaygılanmayın. Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım.. Sağlıkla kalın..."

Kaynak: Snob Magazin