Hastaneye kaldırılan Mehmet Erbil'in doktor kardeşinden yeni açıklama: Fizik tedavisine devam ediliyor

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu rahatsızlığıyla aylarca yoğun bakımda yatan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta yeniden hastaneye kaldırıldı. Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil ise yoğun bakımdan normal odaya çıkarılan Erbil'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

"FİZİK TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

Sözcü'ye konuşan Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında şunları söyledi: "Ağabeyimin fizik tedavisi devam ediyor. Diğer rehabilitasyon tedavilerinin yapılması adına hastanedeki odasına alındı. Yoğun bakımdan çıkmış olmasına rağmen hastaneden ne zaman taburcu olacağı konusunda şimdilik bir şey söyleyemem. Sezin de babasına yakın olabilmek adına doğumu onun yattığı hastanede yapacak. Sezin böylelikle torunu ile dedesini bir araya getirebilecek."

NE OLMUŞTU?

'Kaçış Sendromu' hastalığının nüksetmesi nedeniyle 258 gün boyunca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, temmuz ayında taburcu olmuştu. Hastaneden çıktıktan birkaç ay sonra ekim ayında geçirdiği kalp spazmı nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alınmıştı.