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Hastaneye kaldırılan Ukraynalı kadın istismara uğramamış

SOSYAL medya üzerinden tanıştığı erkekle buluşmak için ülkesi Ukrayna'dan İzmir'in Konak ilçesine gelen, otelde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılan Svitlana A.'nın (48), cinsel istismara uğramadığı belirtildi.

16.08.2019 16:35 Hastaneye kaldırılan Ukraynalı kadın istismara uğramamış
SOSYAL medya üzerinden tanıştığı erkekle buluşmak için ülkesi Ukrayna'dan İzmir'in Konak ilçesine gelen, otelde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılan Svitlana A.'nın (48), cinsel istismara uğramadığı belirtildi.
Ukrayna'da yaşayan Svitlana A., sosyal medya üzerinden tanıştığı M.T. ile buluşmak için Kurban Bayramı'nın ilk günü İzmir'e geldi. Kendisini İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılayan M.T., Svitlana A.'yı Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan bir otele götürdü. Svitlana A., otel odasında rahatsızlanınca M.T. durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Çift, birlikte Tepecik Kadın Doğum Hastanesi'ne gitti. Buradaki tedavisi yapılan Svitlana A., bir gece hastanede tutuduktan sonra ülkesi Ukrayna'ya döndü.
Emniyetten verilen bilgide, olayın cinsel istismar ve adli boyutunun olmadığı, Svitlana A.'nın da konuyla ilgili olarak şikayette bulunmadığı belirtildi. M.T.'nin Svitlana A.'yı hastaneye götürüp, ona yardım ettiği öğrenildi.



Ukrayna, Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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