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Hastaneye kontrole giderken kazada ağır yaralandı

Samsun'da hastaneye kontrole giden kadın kazada ağır yaralandı.

24.07.2019 11:44 Hastaneye kontrole giderken kazada ağır yaralandı
Samsun'da hastaneye kontrole giden kadın kazada ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Havza ilçesi Samsun- Ankara karayolu 56. kilometresi Toptepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Taşova ilçesinde ikamet eden Ahmet Meşhur (60) şeker hastası olan eşi Emine Meşhur'u (63) Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kontrole götürürken idaresindeki 05 HL 809 kapalı kasa kamyonetin sol arka lastiğinin yerinden çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyere çarptı. Kazada araç sürücüsü Ahmet Meşhur ile eşi Emine Meşhur ve akrabası Fadime Ulu (67) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Emine Meşhur ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Ankara, Amasya, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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