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Rahatsızlanan Serdar Ortaç, hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sabah erken saatlerde Maslak'ta özel bir hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucu negatif çıkan şarkıcı, müjdeli haberi Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

25.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:34

Kendisinden yaşça küçük olan Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bu sabah saatlerinde rahatsızlanınca hastaneye gitti. Evinden çıkıp taksiye bindiği andan başlayarak hastane içerisindeki tüm diyaloglarını kayıt altına alıp sosyal medya hesabından paylaşan Serdar Ortaç, koronavirüs testi yaptırdı.

"İNŞALLAH NEZLE OLMUŞUMDUR"

Instagram hesabından anbean paylaşım yapan Serdar Ortaç, "Saat sabahın 9'u... Koronavirüs testi yaptırmaya gidiyorum. Taksici beni aldı sağ olsun. Ateşim falan yok ama yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. İnşallah nezle veya gribimdir."

Rahatsızlanan Serdar Ortaç, hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİM İYİYMİŞ"

Hastaneye girdikten sonra ateşini ölçtüren Ortaç, " Ateş normal yırttık. Hastanede Göğüs Hastalıkları bölümüne geldim. Tomografiye gireceğim orada virüs varsa görünecek. MS hastası olduğum için doktorumun verdiği ilaç benim tüm bağışıklık sistemimi koruyormuş." ifadelerini kullandı.

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Daha sonra yeni bir açıklama yapan Ortaç, "Koronavirüs test sonucum negatif çıktı. Solunum yolunda biraz rahatsızlığım var" diyerek sevenlerini rahatlattı.

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Rahatsızlanan Serdar Ortaç, hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı

Kaynak: Diğer

Etiketler : Serdar Ortaç, Koronavirüs, Magazin

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Serdar Ortaç, hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı

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Yorumlar (1)
HAKAN BOZKURT:Ahmet Kayanin ahi var ustunde
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