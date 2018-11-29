Hastaneye Tekerlekli Sandalye Bağışı

Vize ilçesinde bir iş adamı hastaneye tekerlekli sandalye bağışladı.
İş adamı Bülent Türker, Vize Devlet Hastanesinin diyaliz birimine 6 tekerlekli sandalye bağışında bulundu.
Türker, sandalyeleri hastane yetkililerine teslim etti.
Tekerlekli sandalyelerin hastane ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacağını ifade eden Türker, böylece hastane içerisinde hastaların rahatça taşınabileceğini belirtti.
Hastane Başhekimi Fatma Banu İşler de bağışta bulunan Türker'e teşekkür etti.
Vize
29 Kasım 2018 Perşembe 14:12