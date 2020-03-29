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Hastaneye temizlik ve hijyen malzemesi yardımı

GÜMÜŞHANE'de iş insanı Ömer Çelik, koronavirüsle mücadele kapsamında el dezenfektanı, sıvı el sabunu, çamaşır suyu, bez maske gibi temizlik ve hijyen malzemelerini hastaneye bağışladı.

29.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:51
Hastaneye temizlik ve hijyen malzemesi yardımı

GÜMÜŞHANE'de iş insanı Ömer Çelik, koronavirüsle mücadele kapsamında el dezenfektanı, sıvı el sabunu, çamaşır suyu, bez maske gibi temizlik ve hijyen malzemelerini hastaneye bağışladı. Malzemeler sağlık personeli ve hastalar için kullanılacak.

Gümüşhane 'de iş insanı Ömer Çelik, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Gümüşhane Devlet Hastanesi'ndeki sağlık personeli ve hastalar için sıvı el sabunu, çamaşır suyu, bez maske gibi temizlik ve hijyen malzemelerini  bağışladı. Malzemeleri hastanede sağlık personeli ve hastalar için kullanılacak. Temizlik sektöründe hijyen malzemelerine artan talep nedeniyle stoklarda eksikliklerin olduğunu söyleyen Ömer Çelik, sağlık personeli ve hasta olan vatandaşların eksik olan hijyen malzemelerini hastaneye bağışladığını söyledi. Çelik, "Bu zor günlerde sağlık çalışanlarının, sağlık personelinin ve devletimizin yanındayız. Üzerimize düşen ne ise yapmaya hazırız" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Ömer Çelik, Gümüşhane, Sağlık

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Haberler ›› Sağlık ››Hastaneye temizlik ve hijyen malzemesi yardımı - Haberler
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