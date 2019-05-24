HASTANEYİ KARIŞTIRAN KAVGA KAMERADA... POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Haber: Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA
- ATAŞEHİR Fatih Sultan Mehmet Hastanesi
'nde çıkan kavgayı polis havaya ateş açarak sonlandırdı. Ataşehir
'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada iki taraftan yaralananlar Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne getirildi. Taraflar acil servis önünde tekrar karşı karşıya geldi. Birbirlerine giren taraflar hastane bahçesini savaş alanına çevirdi. Tarafları ayırmak için polis havaya ateş açmak zorunda kaldı. Kavga güçlükle sonlandırıldı. İki taraftan gözaltına alınanlar ifadeleri alınmak üzerine polis merkezine götürüldü. Kavga anı hastane bahçesindekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Kaynak: DHA