Hastayı Almaya Giden Ambulans Çamura Saplandı

Adıyaman
'da hastayı almaya giderken çamura saplanan ambulans, köylülerin yardımıyla kurtarıldı.
Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Yaylakonak
Köyü Kırmızıdere mezrasında rahatsızlanan Hüseyin Songur'un yakınları, durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.
Hastayı almaya giden ambulans, mezra yakınlarında şiddetli yağış nedeniyle oluşan çamura saplandı.
Sağlık ekiplerinin çabaları sonuç vermeyince köylülerden yardım istendi. Köylüler, traktöre bağladıkları halat yardımıyla ambulansı saplandığı çamurdan çıkardı.
Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan Songur, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Hüseyin Songur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaylakonak, Adıyaman, Güncel
Kaynak: AA