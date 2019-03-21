Hastop Yönetimi Toplandı

Havza
Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odaları Platformu (HASTOP) Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclisi Başkanı Mustafa Başaran
'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, platformu oluşturan meslek odaları başkanları bir araya geldi.
Toplantıda Havza'nın gelişimi için HASTOP üyesi meslek kuruluşlarının önerileri değerlendirildi ve yapılacak çalışmalar planlandı. Ayrıca meslek odalarının Havza için yapabilecekleri, OKA
, KOSGEB, TUİK, TKDK tarafından hangi projelere destek verildiği, odaların ve ilçedeki esnafların bu proje ve hibelerden nasıl istifade edebileceği konularında sunum yapıldı.
Havza Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve HASTOP Başkanı Mustafa Başaran, "İlçemizdeki odalar ve esnafın devlet teşviklerinden faydalanması, iş yerleri ve ilçemize katacakları kazanımlar için, Platformumuz tarafından hibe veren, proje desteği sağlayan kurumlar ve hangi projelere destek verdikleri hakkında üyelerimizi bilgilendirelim istedik. İşini büyütmek isteyen esnafımıza, Havza'ya yeni bir şeyler kazandırmak isteyen odalarımıza yardımcı olmak istedik. Bu tür bilgilendirmelerin yapılması için çalışmalarımız sürecektir." dedi.
Konuşmanın ardından meslek kuruluşlarının görüş ve önerileri dinledi ve ardından HASTOP Genel Sekreteri Cihangiray Şumnu tarafından yapılacak çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirildi.
Toplantıya, Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekbolat, Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin, Başkan Yardımcısı Şaban Döndür, Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük, Havza Kahveciler Odası Başkan Yardımcısı Halit Kurtça, Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Yunus Emre Ergin ile Havza TSO Genel Sekreteri Arif Altun
katıldı.
Havza, Güncel
Kaynak: AA