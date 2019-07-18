HASTOP yönetimi toplandı

Havza
Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odaları Platformu (HASTOP) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) toplantı salonunda, Havza TSO Meclis Başkanı Mustafa Başaran başkanlığındaki toplantıda, platformu oluşturan meslek odaları başkanları bir araya geldi.
Toplantıda, Havza'nın gelişimi için HASTOP üyesi meslek kuruluşlarının önerileri değerlendirildi, yapılacak çalışmalar planlandı.
Başaran, platformun kuruluş ilkeleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Havza'da sabit muayene istasyonu için yer arama çalışmalarına hız vermemiz lazım. Bu, Havza sanayi esnafı için önemli. HASTOP olarak ilçemizin gelişimi için yapılabilecek her türlü çalışmanın içinde olmalıyız." dedi.
Başaran, platformun bir görevinin de Havza'nın değerlerine ve tarihine sahip çıkmak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İlçemizin tarihini anlatan bir kitap için hazırlığa başladık. Yine tarihimize ve değerlerimize sahip çıkma adına platform adına Havza'da Milli Mücadele döneminde kurulan ilk müdafaa-i hukuk cemiyetlerinden Havza Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Bayram Efendi'nin mezarının yaptırılması kararı alındı. Yerel basında gördüğümüz mezar görüntüsü bizleri derinden etkiledi. Ülkemiz ve Milli Mücadele için önemli işlerin altına imza atmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ev sahipliği yapmış önemli bir şahsiyete hak ettiği değeri vermek gerektiğini düşünmekteyiz. İnşallah kısa sürede aile ile görüşüp Bayram Efendi'nin hatırasını yaşatacak bir mezar yaptıracağız."
Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar da Havza OSB'de tahsisi yapılan arazilerde fabrikaların hızlı şekilde inşaat çalışmalarına devam ettiğini anlatarak, "İnanıyorum ki kısa sürede Havza OSB'den işçi talepleri gelmeye başlayacak. Havza Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler de iş arayan kardeşlerimize yardımcı olmak adına her türlü desteği vereceğiz." ifadesini kullandı.
Toplantıya Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekbolat, Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin, Başkan Yardımcısı Şaban Döndür, Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kuruluna Ömer Büyük, Havza Kahveciler Odası Başkan Yardımcısı Halit Kurtça, Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Yunus Emre Ergin ile Havza TSO Genel Sekreteri Arif Altun katıldı.