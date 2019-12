Hastürk yeni fabrikasını Akyurt'ta açtı

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde üretim yapan Hastürk, Ankara'nın Akyurt ilçesinde Türkiye 'nin en büyük bal dolum ve paketleme tesisini kurarken 80 kişiye de iş kapısı oldu.Birkaç girişimcinin 15 yıl önce bir araya gelerek kurduğu Hastürk Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ikinci fabrikasını Akyurt'un Büğdüz Mahallesi'nde hizmet soktu. Kapasite olarak Türkiye'nin en büyük bal dolum ve paketleme tesisi olan Hastürk, 20 bin metrekarelik alan üzerine 8 bin metrekare kapalı alana sahip. Toplam 10 milyon TL'ye mal olan tesiste üretilen ürünün yüzde 30'u ihraç edilecek.Yeni bir fabrika kurmalarının nedeninin ihracat hedeflerini artırmak olduğunu söyleyen Hastürk Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Cumhur Yıldız, fabrikan faaliyete geçer geçmez Çin'e bal ihraç etmeye başladıklarını belirtti. Fabrika için Akyurt'u seçmelerinin nedeninin Esenboğa Havaalanı'nın yanı başında olması ve yerel yönetimden işletmelere sağlanan kolaylık olduğunu vurgulayan Yıldız, tesisin hem Akyurt hem Ankara hem Çubuk hem de Türkiye için büyük bir kazanım olduğunu kaydetti.Ülke ekonomisine katkı için yatırımİş adamlarının ülke ekonomisine katkı vermek için yatırıma yönelmeleri gerektiğini söyleyen Yıldız, "Türkiye sadece yatırım ve üretim ile büyüyebilir. Bu ülke için herkes elini taşın altına koyup yatırım yapmalı" dedi. Hem kapasiteyi 4 kat artırdıklarını hem de ihracata başladıklarını aktaran Yıldız, Türk balını dünyaya tattırmak istediklerini ifade etti. Çinlilerin çam balını çok sevdiğini ve Çin'e ihracatın artarak devam ettiğini kaydeden Yıldız, şöyle devam etti:"Ortaklarımızla birlikte bal ticareti yapan bir aileden geliyoruz. Şabanözü ilçesinde bulunan fabrikamızın kapasitesi yetersiz gelince ikinci bir fabrikayı Akyurt'ta açmaya karar verdik. Kendi öz kaynaklarımızla kurduğumuz bu tesisi ile birlikte bizim hedefimiz ihracat yapmaktı. Kurulan tesis büyüklük, kapasite ve teknolojik donanım bakımından ülkemizin en büyük tesisidir. Tesisimizi ülkemize ve ekonomimize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yeni tesisi ile birlikte Çin'e ihracatımız başladı. Şu anda aylık 8 konteyner Çin'e çam balı ihraç ediyoruz. Çinliler çam balını çok sevdi ve her ay ihracat oranımız artarak devam ediyor. Bunun yanında bizim hedefimiz AB ülkelerine ihracat yapmak. Bunun için çalışmalarımız başladı. İnşallah bu konuda çok ciddi adımlar atıyoruz. Hastürk olarak hedefimiz Türk Balını tüm dünyaya tattırmak. Hedefimiz üretimimizin yüzde 30'unu ihraç etmek." - ANKARA