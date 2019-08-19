Haberler» Güncel» Haber

Hat 310 ile 3 ilçede ulaşım kolaylaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş.'nin işletmesine bağlı olan toplu taşıma araçlarından hat 310, Dilovası, Gebze ve Darıca ilçelerine ulaşımı kolaylaştırdı.

19.08.2019 13:11 Hat 310 ile 3 ilçede ulaşım kolaylaştı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş.'nin işletmesine bağlı olan toplu taşıma araçlarından hat 310, Dilovası, Gebze ve Darıca ilçelerine ulaşımı kolaylaştırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.'nin işletmesini yürüttüğü toplu taşım araçları vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda Dilovası, Gebze ve Darıca ilçeleri arasında ulaşım sağlayan hat 310 önemli ulaşım hattı konumunda bulunuyor. Hat, 3 ilçenin merkezine gidiyor ve ilçelerin önemli bölgelerine ulaşım sağlıyor. Her turunda 55 kilometre yol yapan hat 310 otobüsü, günde 32 sefer yapıyor. Her gün Dilovası, Gebze ve Darıca ilçelerinde ikamet eden vatandaşlara hizmet sağlayan UlaşımPark, gelen olumlu geri bildirimler doğrultusunda vatandaşların memnuniyetini sağlıyor.

Gebze garajının önemli hatlarından biri olan hat 310, şehir merkezlerinin içinden geçerek bu bölgede ikamet eden vatandaşlara ulaşım hizmeti sağlıyor. 3 ilçenin de içinde yer alan Gebze'de Fatih Devlet Hastanesi, Dilovası'nda Dilovası Devlet Hastanesi, Darıca'da ise Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne vatandaşların ulaşımını aktarmasız olarak sağlıyor. Ayrıca Gebze'de bulunan Marmaray tren istasyonlarına da uğrayan hat 310, sevilerek tercih edilen hat konumunda bulunuyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası, Darıca, Gebze, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:06   İçişleri Bakanlığı: PKK'ya karşı 'Kıran' operasyonu başladı
14:06   Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'den HDP'li belediyelere kayyum atanmasına tepki
14:06   İstanbul'da yankesicilik operasyonu
14:05   Kuyuya düşen anne ayı ve 2 yavrusu kurtarıldı
14:05   Kırıkkale'de emekliler TOKİ'den ev sahibi oldu
14:05   Sıfır Atık Projesinde hedef yüzde 100 başarı
14:05   Melikgazi halıcılık kültürünü yaşatacak