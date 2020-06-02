Hat ihalesinde usulsüzlük yapıldığını ileri süren şoförler eylem yaptı

Kars'ta 81 minibüsün şehir içi hat kiralama ihalesinde usulsüzlük olduğunu iddia eden grup, kontak kapatma eylemi yaptı.

02.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:48
Kars'ta 81 minibüsün şehir içi hat kiralama ihalesinde usulsüzlük olduğunu iddia eden grup, kontak kapatma eylemi yaptı.
Bir grup minibüs şoförü, usulsüzlük yapıldığını ileri sürerek, ihaleyi protesto etmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kontak kapattı.
Ardından belediye binasına gelerek ihalenin yapıldığı salona girmek isteyen minibüs şoförleri ile belediye personeli arasında gerginlik yaşandı.
Polis ekipleri, grubu engelleyerek dışarı çıkardı.
İhaleyi bir süre protesto eden minibüs şoförleri, daha sonra tekrar Cumhuriyet Meydanı'na dönerek kontak kapatma eylemini sürdürdü.
Gerginlik nedeniyle ihalenin ertelendiği bildirildi. Hat ihalesinde usulsüzlük yapıldığını ileri süren şoförler eylem yaptı

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, Kars, Güncel, Haber

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