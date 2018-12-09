Hatalı Araç Parklarına Göz Açtırılmıyor

09 Aralık 2018 Pazar 12:05



09 Aralık 2018 Pazar 12:05

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü polis ekipleri tarafından kent merkezinde park yasağı bulunan alanlara park eden araç sahiplerine göz açtırmıyor.Adıyaman'ın kent merkezinde park yasağı bulunan alanlara park yapılmaz levhasının bulunmasına rağmen araçlarını park eden araç sürücülerine trafik polisleri tarafından cezai işlem uygulanıyor.Cadde ve sokaklarda park edilmez levhasının bulunmasına rağmen park eden araçların sürücülerine ise para cezası kesiliyor.Hatalı araç parklarına göz açtırmayan polis ekipleri denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi. - ADIYAMAN