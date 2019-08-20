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Hatalı araç parklarına göz açtırılmıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde hatalı araç parkı yapan sürücülere göz açtırılmıyor.

20.08.2019 16:09 Hatalı araç parklarına göz açtırılmıyor
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde hatalı araç parkı yapan sürücülere göz açtırılmıyor.

Adıyaman'ın kent merkezinde park yasağı bulunan alanlara park yapılmaz levhasının bulunmasına rağmen araçlarını park eden araç sürücülerine trafik polisleri tarafından cezai işlem uygulanıyor.

Cadde ve sokaklarda park edilmez levhasının bulunmasına rağmen park eden araçların sürücülerine ise para cezası kesiliyor. 108 TL Cezai işlem uygulanan araçlar aynı zamanda çekiciyle de oto parklara çektiriliyor.

Hatalı araç parklarına göz açtırmayan polis ekipleri denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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